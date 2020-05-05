全球新冠肺炎疫情逾25.4萬死 確診破360萬例

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（法新社巴黎5日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日19時（台灣6日凌晨3時），全球至少25萬4532人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例超過362萬9160例。

目前疫情蔓延至195個國家及地區，至少有112萬4600人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計7萬115人病故，累計確診數達到119萬3027例，至少18萬7180人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計2萬9427人病故，確診達19萬4990例。

其他疫情重災區還包括義大利（2萬9315死，21萬3013例確診）、西班牙（2萬5613死，21萬9329例確診）、法國（2萬5531死，17萬551例確診）。

從區域來看，歐洲累計確診159萬5147例，14萬7179死；美國和加拿大累計確診125萬4987例，7萬4236死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診27萬3727例，1萬4433死。

亞洲累計確診25萬3724例，9525死；中東地區累計確診19萬5116例，7141死；非洲累計確診4萬8288例，1894死；大洋洲累計確診8175例，124死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP