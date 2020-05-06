巴西亞馬遜州市長籲21位領袖協助抗疫

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（法新社裡約熱內盧6日電） 巴西亞馬遜雨林區最大城市瑪瑙斯市長維爾希立歐昨天發出呼籲，請求21位世界領袖幫助他們對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。疫情已讓瑪瑙斯的衛生系統瀕臨崩潰。

瑪瑙斯（Manaus）是巴西亞馬遜州的首府，當地在這次疫情中遭重創。維爾希立歐（Arthur Virgilio）發送影片訊息與信件給包括美國總統川普、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、日本首相安倍晉三等21位世界領袖，請求提供資金與醫療設備。

維爾希立歐辦公室的聲明說，他強調亞馬遜地區的歷史角色就是保存世界上最大的熱帶雨林。亞馬遜州面積超過德國的4倍，卻只有一個加護病房，瑪瑙斯已被疫情壓得喘不過氣，醫院只好用冷凍卡車存放屍體。

亞馬遜州迄今已有649人染疫病故。

維爾希立歐在影片中用法文向馬克宏表示：「幾十年來，我們在地球的健康上扮演了一個非常重要的角色，保存96%的原始森林。」

維爾希立歐說：「現在，作為回報，我們需要醫療人員、呼吸器、防護設備以及所有能讓這群保護巨大雨林的人活命的東西。」

維爾希立歐也對瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）發出了類似的請求，希望童貝里利用她的影響力幫助瑪瑙斯對應這場疫情。

儘管人口不密集，但亞馬遜地區是原住民的家園，這一群體特別容易受到外部疾病的侵害，且當地公共衛生基礎建設有限。

巴西是拉丁美洲疫情最為嚴重的國家，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）官網統計，截至發稿，巴西累計病故人數達7958人，累計確診病例超過11萬起。

© 2020 AFP