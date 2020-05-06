新加坡大學生運用VR模擬情境對抗性騷擾

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（法新社新加坡6日電） 去年一名新加坡女大生透過社群媒體公布在學校宿舍遭偷拍的親身經歷後，性騷擾是星國大學校園熱門議題之一。現在，有大學生團隊用VR科技模擬各樣情境，協助女性對抗性騷擾。

「哇，你的衣服好透喔，你穿同色系的內衣褲嗎?」一名男子用猥褻的口吻說道。雖然這僅是虛擬實境（VR）的模擬畫面，但仍讓23歲的伊麗莎白．李（Elizabeth Lee）嚇到說不出話來。

伊麗莎白．李原本以為她的反應會更具對抗性，但她說：「感覺離很近...聽到這樣不顧他人感受的言語，真的覺得很不舒服。」

這項VR科技是Girl, Talk計畫的一部分。Girl, Talk是由新加坡南洋理工大學4名女學生共同創立，目的是協助新加坡女性對抗騷擾。

自從就讀新加坡國立大學的24歲女生馬芸（Monica Baey）去年透過Instagram公布在學校宿舍淋浴間遭到偷拍的事發經過後，性騷擾一直是新加坡大學校園熱門議題之一。馬芸認為，涉案者受到的處罰太輕，因此決定將她的經歷公諸於世；外界將此稱為新加坡的「#我也是」（#MeToo）反性騷擾運動。

Girl, Talk創辦者認為，#MeToo運動激起對這個議題的意識，但對於如何幫助女性在遭到騷擾時有更好的反應，仍顯不足。其網站寫道：「即便你處於生理上居於弱勢的情況，能評估自身處境並選擇行為及反應的方式，將大大添增力量。」

為此，Girl, Talk團隊運用VR科技，根據實際經驗模擬5種情境，邀請男性朋友參與情境演出並拍成影片。

體驗過這項VR科技的伊麗莎白．李表示，「這讓我對各種可能的狀況有更好的準備」，包括在情緒上做好準備，也知道該下一步該怎麼做。

伊麗莎白．李認為，性騷擾是很常見的。她也說：「需要讓大家知道，說出這些關於女性身體的言語，是不恰當的。」

根據新加坡教育部長王乙康去年5月提供給國會的資料，2015至2017年間，共有56起性犯罪事件涉及新加坡6所大學的學生。但許多大學生告訴法新社，實際數字一定更高。

2017年，許多女性紛紛站出來指控曾遭美國前金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵，掀起了#MeToo運動，隨後擴及全球。雖然#MeToo傳到亞洲的時間較晚，但在日本、印度、南韓等國家都出現引人注目的案例。

© 2020 AFP