沒有不可能的任務 湯姆克魯斯將上外太空拍電影

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（法新社洛杉磯6日電） 好萊塢影星「阿湯哥」湯姆克魯斯將在國際太空站（ISS）拍攝新電影。國際太空站位在離地表250英里（約402公里）處，每90分鐘繞行地球一圈。

美國國家航空暨太空總署（NASA）昨天表示，曾出演「捍衛戰士」（Top Gun）的湯姆克魯斯（Tom Cruise）將飛越平流層，在國際太空站（ISS）上拍攝片名目前未知的電影。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）在推特（Twitter）上證實這項消息。他表示，這項電影拍攝計畫將「激勵新一代工程師和科學家」從事太空旅行相關工作，他對此感到興奮。

美國娛樂網站Deadline Hollywood上周末率先披露這個消息。Deadline Hollywood透露，科技界大人物馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）將參與這項計畫。

馬斯克和SpaceX都尚未證實他們將參與電影拍攝計畫，但馬斯克回應布萊登斯坦的推文說，這項計畫「應該會非常有趣」。

Deadline Hollywood表示，幾乎不知道其他關於電影計畫的細節，但稱這項計畫並非賣座強片「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列電影的一環。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP