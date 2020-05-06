準備重啟經濟 白宮將解散防疫工作小組

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（法新社華盛頓5日電） 白宮即將解散因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的緊急工作小組，顯示川普政府已不再將疫情視為每日施政優先要務。

副總統彭斯（Mike Pence）今天表示，本月底之後就不再需要他率領的這支工作小組。

他告訴記者，「我想我們將開始考慮在（5月25日）陣亡將士紀念日、6月初的時候」結束工作小組。

這支冠狀病毒工作小組負責執行複雜的因應措施，以遏止迅速擴散的病毒在美蔓延，這波疫情已造成約7萬名美國人死亡。

彭斯率領的工作小組直接向總統川普會報，在醫療院所、政治幕僚與州長之間協調防疫措施。工作小組部分成員過去數周來，忙着協助各間負荷超載的醫院。

防疫工作小組也向醫學專家請益，針對社交距離規範提供全國建議。彭斯說，這些工作不久後將移交給一般政府機關，依「更為傳統的方式」來運作。

將疫情從「緊急」狀態降級，符合川普放眼把國家推向重啟經濟的目標。

川普說，「安全」恢復商業運作固然重要，經濟停擺引發的困境威脅更大。

他訪視亞利桑那州的口罩工廠時說：「我們不能讓國家再關閉5年。」他承認有些人將因此受到「嚴重影響」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP