瑞典書商出版桂民海獄中詩作

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（法新社斯德哥爾摩6日電） 瑞典一家出版社將從中國「走私」而來的瑞典籍華裔書商桂民海的詩作出版。桂民海是前香港銅鑼灣書店股東，被指控犯下「為境外非法提供情報罪」判刑10年，正在中國坐牢。

這11首詩作是用中文創作，並翻譯成瑞典文，聚焦桂民海對瑞典的看法，內容涵蓋了北歐神話、瑞典人民與傳統，以及桂民海在獄中生活的自省。

瑞典首都斯德哥爾摩「考尼茨和奧爾森出版社」（Kaunitz-Olsson）的考尼茨（Martin Kaunitz）今天說，其中一些詩作大約一年前曾在瑞典或國際報紙上刊出，但這是首次完整收錄桂民海在獄中的詩作。

詩集名為「我用手指在牆上畫了一道門」，並選在5月5日桂民海56歲生日當天出版，他的女兒安吉拉（Angela Gui）寫序。安吉拉積極為父親獲釋奔走。

考尼茨說，桂民海失去人身自由時在腦海里記下這些詩的內容，獲釋後就快點寫下，並「走私」出來交給他女兒安吉拉。

桂民海1988年搬到瑞典，並於1992年入籍，但中國法院2月公告宣稱，桂民海於2018年「經其本人申請依法恢復中國國籍」。儘管中國不承認雙重國籍，但瑞典仍維持桂民海的公民身分。

© 2020 AFP