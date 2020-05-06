瑪丹娜攜手眾星公開信呼籲 世界各國解封後須徹底變革

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（法新社巴黎6日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，美國歌星瑪丹娜和諾貝爾和平獎得主尤努斯等眾多名人，透過公開信呼籲各國在解除防疫封鎖措施後要徹底變革，而不是「恢復常態」。

這封公開信今天刊登在法國「世界報」（Le Monde ），不僅瑪丹娜（Madonna），還有好萊塢明星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、珍芳達（Jane Fonda）及法國演員瑪麗詠柯蒂亞（Marion Cotillard）等人都在信中署名，

公開信呼籲終止無限制的消費主義，且經濟要「徹底轉變」，以助於拯救地球。

除了尤努斯（Muhammad Yunus）外，更有眾多諾貝爾醫學、化學及物理學獎得主在這封公開信署名。信中寫道：「我們認為『恢復常態』令人難以想像。」

他們指出，2019冠狀病毒疾病疫情是場災難，但也讓人類有機會「檢視什麼是必要的」。信件提到：「這是全面性問題…跟疫情大流行不同…全球生態體系崩潰將造成難以估量的後果。」

共有200人在公開信署名，他們表示，現在各國領袖應該「拋棄現行卻不具永續性的邏輯，並深切改革我們的目標、價值觀和經濟」。

信件還寫道：「追求消費主義，以及沉迷於生產能力，讓我們否定了生命本身的價值，包含植物、動物和許多人類的生命價值。」

「污染、氣候變遷，加上我們僅存的自然區域遭到破壞，已使世界瀕臨崩潰。」（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP