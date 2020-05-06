疫情衝擊 歐洲經濟今年料萎縮超過7%

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（法新社布魯塞爾6日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情重創歐洲經濟。歐洲聯盟（EU）今天發表疫情所帶來經濟衝擊的首度官方預測，歐盟預估「今年將出現歷史性衰退」，區域經濟將萎縮超過7%。

歐盟執委會在春季經濟預測報告中表示，擁有27個成員國的歐盟今年經濟料萎縮7.5%，接着在明年成長6%左右。而由19國組成的歐元區今年經濟將破紀錄萎縮7.75%，然後在明年成長6.25%。

歐盟負責經濟事務執委簡提洛尼（Paolo Gentiloni）在聲明中說：「歐洲正經歷大蕭條時期以來的空前經濟衝擊。」

根據歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control）統計，歐洲感染病例超過110萬人，不治人數逾13萬7000人。疫情數據不明，檢測率偏低，加上醫療系統捉襟見肘，意味着這波疫情實際上更為嚴重。

歐盟執委會表示，疫情不但重創消費者支出、工業生產、投資、貿易往來、資本流動和供應鏈，也嚴重打擊就業市場。歐盟今年失業率預估從2019年的6.7%攀升至9%，然後在明年降至8%左右。

© 2020 AFP