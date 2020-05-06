美國自由派大法官金斯柏格 再因健康問題入院

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（法新社華盛頓5日電） 美國最高法院今天表示，大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）因良性膽囊感染而入院治療。她是美國最高法院4名自由派大法官之一。

金斯柏格體內有一顆膽結石轉移到膽囊管導致堵塞及感染後，於巴爾的摩約翰霍普金斯醫院（Johns Hopkins Hospital）接受治療。

最高法院表示，金斯柏格接受非手術療程後，將在醫院待上一、兩天等待覆原。

最高法院聲明表示：「大法官正安心休養，計畫從醫院遠距參與明早的口頭辯論視訊會議。」

金斯柏格於1993年由前總統柯林頓（Bill Clinton）任命為最高法院大法官。她是廣受歡迎的自由派擁護者，並在無意間成了社群媒體寵兒，人們昵稱她為「聲名狼藉的金斯柏格」（The Notorious RBG），這個稱呼仿照於1997年遭殺害的饒舌歌手「聲名狼藉先生」（The Notorious B.I.G）。

87歲的金斯柏格過去數度出現健康問題，她去年因發冷發燒住院，同年稍早則因胰臟局部惡性腫瘤完成門診放射療程。

1999年，她還因結腸癌接受治療；10年後，發現罹患早期胰臟癌；2018年12月，她接受手術，拿掉肺部兩個小瘤。

金斯柏格近期反覆出現健康問題，令人揣測她有可能退休，這將使得保守派總統川普可任命新的大法官。

美國最高法院大法官是終生職。金斯柏格多次表示，除非她覺得自己無力負荷工作量，否則不會退休。

© 2020 AFP