芬蘭研究：基本收入促進幸福感但無助就業

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（法新社赫爾辛基6日電） 芬蘭研究人員今天表示，一項提供2000名失業民眾基本保障月薪的開創性實驗，能讓人感到更幸福，但無法明顯促進就業。

芬蘭政府進行為期兩年的實驗，隨機挑選一群失業民眾，無條件支付他們不必納稅的月薪560歐元（約新台幣1萬8164元）。

研究人員想了解這種無附加條件的收入是否比傳統的救濟補助金更能刺激失業者求職。失業者一旦找到工作有了收入，失業補助可能會隨即扣住不發。

然而，研究人員表示，在第一年的實驗期間，基本收入只讓參與研究的失業者平均多被聘僱6天。

芬蘭VATT經濟研究院（VATT Institute for Economic Research）在聲明稿中表示，基本收入對於就業的「微小」效果顯示，對部分領取基本收入者而言，求職問題和官僚作業或經濟獎勵無關。

基本收入號稱是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對經濟造成衝擊的可能解方，這波疫情讓全球數千萬人的飯碗岌岌可危。

研究人員表示，芬蘭的基本收入實驗雖然沒有原先期待的刺激就業市場效果，但參與研究者「比較滿足他們的生活，比較少感覺到精神上的壓力、憂鬱、悲傷和寂寞。」這項保障月薪也讓參與研究者較為信賴他人，以及社會機構。

© 2020 AFP