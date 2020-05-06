英國染疫死亡人數升上歐洲第一 外相稱不必比較

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（法新社倫敦5日電） 一項有關2019冠狀病毒疾病死亡總數的最新數據，顯示已有超過3萬2000人因此而死的英國，超越義大利成為歐洲疫情最慘重國家。外相拉布因此表示，數據計算方式不同，沒有必要比較。

拉布（Dominic Raab）在例行記者會中說：「計算死亡人數方法各有不同…我們現在發布的資料包含各種環境下的全部死亡人數，而並非所有國家都是這麼做的。」

「各位能確實知道所有國家計算方式都相同嗎？坦白說，這也取決於各國採集數據的方法有多好。」

拉布稱這些生命的逝去是「重大悲劇」。且「這樣的規模、這樣的方式，是我們過去未曾在國內見過的」。

這份英國國家統計局（ONS）的最新數據尚未併入英國政府的每日數據。英國政府資料中，目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）染疫病故的總數是2萬9427人。

即便如此，這個數字還是高過義大利的2萬9315起死亡病例，但低於美國的7萬1022人病故。

今天出爐的統計數據，把截至4月24日為止當周的英格蘭和威爾斯死亡數字增加7000多人，將英國境內染疫喪生總數推升至3萬2313人，意味着英國病故人數於好幾天前即高居歐洲第一。

英國國家統計局每星期公布一次數據，時距達兩星期，並納入養老院和社區內的死亡人數。

反觀英國衛生部的每日統計，截至上個月底前還只計算經確診罹患2019冠狀病毒疾病後，在醫院病逝的人數。

© 2020 AFP