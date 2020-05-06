華府地區實施居家令月余 仍成疫情新熱點

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（法新社華盛頓5日電） 美國華府地區雖經過一個多月的防疫居家禁足令，但還是成為全美的冠狀病毒疫情熱點，又以非裔美國人與拉丁裔族群受創特別嚴重。

華盛頓特區與鄰近的馬里蘭州、維吉尼亞州，目前有5萬多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，約2300人病亡。

馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）早於4月初即預言，此一地區將是下一個疫情爆發熱點，時間點大約是在紐約州之後兩周。紐約州是全美疫情最嚴重之處。

儘管自3月底以來此區學校停課、非必要性商業活動暫停，當局也採取了管制措施，但感染、住院與病亡人數仍持續攀升。

位於華府北方的馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery County）約有100萬居民，至今天為止，有5541起冠狀病毒疾病確診病例，292人不治。

而整個馬里蘭州已通報約2萬6400起確診病例及1300多人病故。

華府地區一些提供基本服務的勞工，很多是非裔美國人或西語裔，他們的感染率與死亡率遠高於白人族群。

蒙哥馬利郡衛生局長蓋爾斯（Travis Gayles）表示，這些族裔在華府地區居住與工作，兩個家庭同住一間只有兩房的公寓，並不少見。

他說：「當有一人采檢呈陽性反應，很快就會傳染開來，要居家隔離相形困難許多。」

另外，這些少數族裔死亡率高的原因還包括個人潛在健康狀況，諸如高血壓、糖尿病，以及沒有醫療保險。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP