31間公司結盟 盼美國5G網路建設擺脫依賴單一廠商

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（法新社華盛頓5日電） 31間科技和電信企業今天宣布結盟，呼籲美國當局建立開放且互通的5G網路系統，擺脫對單一供應商的依賴。此舉正值美國封殺中國電信巨頭華為之際，但業者強調結盟不具針對性。

31間企業結盟的同時，全球對於政治敏感的5G網路部署展開日益激烈辯論，目前5G市場是由中國電信巨頭華為（Huawei）和歐洲的諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）所主導。

這個聯盟名為「開放無線接取網路政策聯盟」（Open RAN Policy Coalition），執行董事雷納多（Diane Rinaldo）表示，聯盟「讓（無線）供應商知道有選擇」，而不只有「具備封閉專有系統的單一業者」。

聯盟的組成包括科技巨擘微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、國際商業機器公司（IBM）及思科（Cisco）。

還有美國電信業者AT&T、威瑞森（Verizon）與跨國電信公司伏德風集團（Vodafone Group）、樂天（Rakuten）、西班牙電信集團（Telefonica SA）。以及硬體與晶片製造公司高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）與三星（Samsung）。

雷納多說道：「聯盟成立不是為了因應任何特定公司所帶來的憂慮，而是在討論建立起穩健供應鏈並防止任一公司主導市場的必要性。」

華盛頓當局禁止華為涉入美國網路，因為官員們認為會引發國家安全問題，並敦促盟邦仿效美國這麼做。

雷納多指出，當前全球疫情大流行證明，從安全和性能角度來看，下一代通訊網路建設追求供應商多樣化和彈性是有必要的。

© 2020 AFP