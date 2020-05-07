中國人大會議前 美推延發布香港自治評估報告

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（法新社華盛頓6日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天延後發布一份報告，這份報告將指出在一項觸怒中國的新法令之下，中國是否按其要求尊重香港自治。

蓬佩奧未宣布發布報告的新日期，他表示延後發布是因為中國計畫22日召開13屆全國人民代表大會第3次會議，北京此刻尤其敏感以避免異議出現。

蓬佩奧告訴記者：「我們延後向國會提出報告，國會原將評估香港的自治狀況，以讓我們說明北京在人大會議前可能考慮另外採取的動作，這些動作會逐步傷害中國承諾香港自治下的人民。」

根據法令，美國國務院被要求在5月底前，重新審視中國是否尊重香港這個前英國殖民地的自治權，以判定這個國際金融中心是否仍值得美國賦予優惠貿易特權。

美國這項法案之前獲得國會壓倒性支持，總統川普在中國怒控美國干預下，去年11月勉強簽署成法。

美國跨黨派國會議員力促政府向前邁進，提供有關香港情勢的「正確」評估。香港去年因支持民主的示威活動不斷而動蕩達數月之久。

共和黨聯邦參議員，川普的盟友盧比歐（Marco Rubio）、民主黨眾議員、外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）主席恩格爾（Eliot Engel）等國會議員近期在寫給蓬佩奧的信中指出：「美國依香港人權與民主法案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）使用可行手段，是相當緊要的。」

這些國會議員寫說，這份報告應「明白讓北京知道，中國違反對國際間的承諾及對香港人民的承諾，將導致後果。」

中國昨天警告香港，將無法容忍新的抗議出現。香港在冠狀病毒疾病封鎖後又有一些小規模的示威遊行出現。

© 2020 AFP