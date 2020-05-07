染疫康復後采檢仍陽性 世衛：並非二度感染

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（法新社日內瓦6日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）又宣告康復的患者，之後采檢仍呈陽性反應，有可能是因為體內仍在排除死亡的肺部細胞，而非再度感染。

韓國衛生官員4月通報超過100起這樣的病例，引發病癒患者可能二度感染的憂慮。

世衛組織發言人接受法新社訪問時說：「我們知道有些患者在臨床上康復後，采檢呈陽性反應。」這名發言人並未特別提及韓國的病例。

發言人表示：「就目前所知，而且是根據很新的資料，這些患者似乎在排出肺部殘餘的物質，這是康復階段的一部分。」

世衛組織的公衛緊急計畫專家、傳染病流行病學者範科霍芙（Maria Van Kerkhove）近期接受英國廣播公司（BBC）訪問時解釋，肺部在康復過程中，有些死亡細胞的部分會冒出來，實際上就是這些肺部碎片檢測呈陽性反應。

她說：「這不是會傳染的病毒，也不是複發，這實際上是病癒過程一環。」

世衛組織則表示，康復患者在采檢呈陰性反應、數周後再度采檢卻呈陽性反應的狀況，還需要更多研究。

世衛發言人說：「我們需要系統性地從康復患者身上搜集樣本，以便更了解他們需要多少時間才能排出活病毒。」

「我們也需要了解這是否意味他們還能把病毒傳染給別人，畢竟攜帶活病毒不一定表示病毒還能傳人。」

研究顯示，感染新型冠狀病毒的人會在感染或發病約一周後形成抗體。

但專家說，目前還不清楚人體是否會自動形成足夠的免疫力去阻擋新一波的病毒攻擊；另外，如果這樣的免疫力形成，又能持續多久。

2019冠狀病毒疾病已在全球奪走25萬7000多條人命，正式統計近370萬人感染，但因僅有較嚴重的病例獲得采檢，一般認為實際感染人數遠多於此。

© 2020 AFP