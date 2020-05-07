疫情肆虐歐洲逾15萬死 英義西法4國占最多

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（法新社巴黎7日電） 根據法新社截至台北時間下午5時10分統計，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在歐洲造成15萬人以上死亡，這些不治病例多數出現在英國、義大利、西班牙和法國。

全球各地總共有26萬3573人死於疫情，其中歐洲總計15萬138人不治，164萬799人確診，歐洲是疫情最嚴重的一洲。

英國是歐洲死亡人數最多的國家，達到3萬76人；其次是義大利，計有2萬9684人喪生；再其次是西班牙2萬6070人病亡；法國2萬5809人不治。

俄羅斯累計確診病例今天飆升到17萬7160起，境內確診數連日創紀錄成長，目前登記的確診病患數在全球排第5，超過德國和法國。

俄羅斯疫情危機應變中心今天表示，過去24小時新增確診病例1萬1231起。

俄國疫情危機應變中心表示，官方公布的死亡病例低於許多國家，新增88死，累計1625人不治。

西班牙新增死亡人數下滑，衛生當局今天通報的新增死亡人數為213人，昨天則有244人不治。

西班牙衛生部說，總計死亡人數由2萬5857人增加到 2萬6070人。確診人數由22萬325人增加到22萬1447人。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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