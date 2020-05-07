米蘭時裝周7月線上舉行

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（法新社羅馬7日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒之際，全球時尚產業正奮力克服疫情，義大利米蘭時裝周將於7月首度改為線上舉行。

「米蘭數位時裝周」（Milano Digital Fashion Week）定7月14日至17日間舉行，將展現2021年春夏男裝系列、2021年春夏男女裝早期系列，以及提供一個展示間陳列平台。

這次數位展出將包括照片及影像內容、設計師後台訪問、網路研討會及串流直播主題演講，在Instagram、臉書、Linkedin、微博和YouTube等網路平台上都看得到。

義大利全國時尚商會（National Chamber of Fashion）發表聲明指出：「這是對於品牌促銷和業務需求的具體回應。」

義大利於2月底爆發疫情，適逢米蘭秋冬時裝周期間，導致部分設計師在沒有觀眾的情況下，在時裝秀上展示作品。

數千名中國買家及媒體被禁止前往米蘭秋冬時裝周，迫使義大利全國時尚商會提出時裝表演及展示間的數位替代方案。

法國高級時裝和時尚聯合會（French Federation of Haute Couture and Fashion）昨天也宣布類似計畫，定7月9日至13日線上展出2021年春夏男裝高級成衣。

由於疫情大流行，即將於6月至7月在巴黎舉行的成衣周及高級時裝秀已經取消。

© 2020 AFP