美專家預期：抗疫是漫長艱難一仗

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（法新社華盛頓6日電） 美國高階衛生專家今天提醒國會議員要有心理準備，對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）會是一場「漫長而艱難」的戰役。

佛利登（Tom Frieden）在前總統歐巴馬（Barack Obama）任內擔任美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任，曾於2014年帶領美國因應伊波拉（Ebola）病毒疫情，並領導全球公衛行動「決心挽救生命」（Resolve to Save Lives）。

佛利登在國會針對聯邦政府因應疫情作為所舉行的首度聽證會中告訴聯邦眾議院衛生小組：「若無意外，在獲得有效疫苗之前，我們的病毒敵人會糾纏我們數月或數年之久。」

他還說：「（疫情）到目前為止如此糟糕，而這才剛開始。」

美國是全球疫情最嚴重的國家，確診病例超過120萬例、逾7萬1500人喪命。

佛利登警告，如果因應作為實質上沒有提升，預料到5月底，累計死亡病例將多達10萬人。佛利登與國會議員一樣，不發言時經常戴上口罩。

他說：「總歸一句，我們面對2019冠狀病毒疾病的戰役會很漫長又艱難。」

隨着社交距離方針放寬，國會與各州、各社區一樣，開始逐步恢復工作，聯邦參議院及眾議院分別準備召開聽證會，議題包括疫情危機及所造成的經濟衝擊。

總統川普政府的官員尚未就因應疫情作為赴國會公開聽證。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）與現任疾管中心主任芮斐德（Robert Redfield）預定要12日才赴參議院衛生委員會聽證。

涉及疫苗研發工作的生物醫學高級研究與發展管理局（BARDA）前局長卜萊特（Rick Bright）自稱因反對川普所倡的未經證實療法而遭解職，他也預計下周在眾議院衛生小組委員會作證。

© 2020 AFP