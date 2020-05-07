美教育部強化性侵加害者權利 受害者團體不滿

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（法新社華盛頓6日電） 美國教育部今天公布校園性侵相關新規範，強化性騷與性侵案被告權利，立即遭到受害者團體炮轟。

根據新規範，性侵案被告必須知道被控何種罪名、得以求助律師，也有權在聆訊時為自己辯護。

新規公布後隨即遭到受害者團體炮轟，美國婦女法律中心（National Women's Law Center, NWLC）主席葛瑞夫茲（Fatima Goss Graves）表示，如果新規8月如期實施，受害者會「清楚明白地得到訊息，知道通報性侵案沒有意義」。

「我們拒絕回到校園性侵與性騷被忽略、掩蓋的年代。」

她說，會向法院提出上訴，阻擋新規實施。

教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）今天發布聲明說：「當一名學生提出性騷擾或性侵申訴時，太多學生因學校回應不當而無法再受教育。」

「這項新規要求學校以有意義的方式聲援性行為不當的倖存者，以確保流程公正透明而不致犧牲重要保障。」

2011和2014年大學爆發多起性騷擾醜聞時，歐巴馬政府提供學校一系列調查指控的建議，雖為受害者倡議組織稱道，但部分法律專家批評說，被告和原告之間存在某種不平等。

戴弗斯表示，這套制度失敗了。2018年11月，她提出一套新規範，並於今天提出最終修訂版。

新規也訂定交叉詰問原告的方法。以前認為這種作法對受害者而言太過痛苦。

© 2020 AFP