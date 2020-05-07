聯合國：受疫情衝擊 今年國際觀光人次恐跌6至8成

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬德里7日電） 聯合國（UN）轄下世界觀光組織（World Tourism Organization）今天預估，受到新冠肺炎疫情衝擊，今年國際觀光人次恐銳減60%至80%，較原先預測大幅下修。

世界觀光組織發布聲明表示，全球國家為了抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，普遍祭出行動限制措施，並關閉機場和邊界，導致國際旅遊業迅速落入1950年開始追蹤以來最嚴重危機。

世界觀光組織指出，今年第一季國際觀光人次萎縮22%，單單3月就銳減57%，以亞洲和歐洲下滑幅度最大。

世界觀光組織秘書長波洛利卡希維里（Zurab Pololikashvili）表示：「全球正面臨前所未有的衛生和經濟危機，導致觀光業受嚴重打擊。在這個勞力密集度最高的產業之一，有數以百萬計勞工面臨失業危險。」

由於疫情爆發後，全球大多數航班停飛，航空公司在這波衝擊受傷最重，但旅館業、郵輪業和旅行社也都大受打擊。

世界觀光組織預估，在最佳情況下，若各國旅遊限制7月初開始鬆綁，則今年國際觀光人次可能只會萎縮58%。若各國邊境封閉和旅遊限制9月初才解除，則萎縮幅度將達70%。若直到12月初才解封，則萎縮將達78%。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP