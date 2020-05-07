英研究：少數族裔因疫情受創較白人深

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（法新社倫敦7日電） 根據一項今天發表的學術分析，在英國，非裔及其他少數族裔死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的風險比整體人口高2至3倍。

先前已有相關研究顯示2019冠狀病毒疾病對英國及其他西方國家少數族裔影響尤深，今天公布的這項倫敦大學學院（UCL）研究是類似研究中最新的一項，也得到類似的調查結果。

倫敦大學學院研究員從英國國家醫療保健服務（NHS）資料中，探究新型冠狀病毒采檢呈陽性反應、且在3月1日到4月21日之間病逝於英格蘭醫院的患者的數據。

研究員發現，非裔、亞裔及其他少數族裔的平均死亡風險，比整體人口「大約高2至3倍」。

巴基斯坦裔人口的死亡風險比整體高3.29倍；有非洲撒哈拉沙漠以南國家背景的非裔族群是3.24倍；孟加拉裔是2.41倍；非洲裔加勒比人（Black Caribbean）是2.21倍；印度裔則為1.7倍。

研究員在研究期間分析了1萬6272起新型冠狀病毒死亡病例，其中將近10%種族不明；即便如此，研究發現英格蘭的白人死亡風險較低。

研究報告作者之一、倫敦大學學院副教授德瓦庫瑪（Delan Devakumar）說：「研究顯示，2019冠狀病毒疾病死亡率在非裔、亞裔及少數族裔中特別高，並非一律相同。」

他指出：「導致這些不公平死亡的潛在社經風險因素與衛生保健障礙，必須解決。」

這項研究還須同儕審查。此前，英國也有類似研究顯示弱勢地區民眾受病毒打擊較大，這些弱勢地區的少數族裔人口通常較稠密。

根據英國國家統計局（ONS）數據，2019冠狀病毒疾病在英格蘭最弱勢地區的死亡率，比起較富裕地區高了118%。

© 2020 AFP