LG印度化工廠爆化學氣體外泄事件 8死5000人不適

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（法新社新德里7日電） 韓國樂金聚合物（LG Polymers）在印度安德拉省的一間化工廠今天發生化學氣體外泄事件。根據當地警方表示，已至少有8人死亡，逾300人住院，5000人表示身體不適。

印度多家媒體報導，位於印度東南部安德拉省（Andhra Pradesh）維沙哈巴南市（Visakhapatnam）RR Venkatapuram村維紮格區（Vizag）的樂金聚合物化工廠，凌晨2時許發生化學氣體外泄事件。

大維沙哈巴南市政機構（Greater Visakhapatnam Municipal Corporation，GVMC）官員和警方指出，這起事件至少導致8人死亡，其中包括2名兒童；超過300人因呼吸困難等癥狀住進喬治國王醫院（King George Hospital）；且有5000名村民表示出現眼睛和鼻腔灼熱等不適癥狀。

發生事故的這間化工廠設立於1961年，公司原名印度斯坦聚合物公司（Hindustan Polymers），後來被韓國樂金化學（LG Chem）收購，於1997年改為印度樂金聚合物（LG Polymers India），工廠生產聚苯乙烯（Polystyrene）和保麗龍（Expanded Polystyrene）等各種消費用塑膠材料。

© 2020 AFP