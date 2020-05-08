字母哥帳號遭駭 冒名推文滿天飛

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（法新社洛杉磯7日電） NBA「字母哥」安特托昆博的帳號遭駭，駭客在他的推特上冒名發了轉隊、染疫和冒犯球隊及其他球星言論的連串推文，讓他稍早推文，對發生的事表達遺憾。

NBA上季年度MVP安特托昆博的推特上突然湧出包括轉隊、染疫和冒犯球隊及其他球星言論的連串推文，讓他緊急關閉帳號，在重啟帳號後，他推文對稍早發生的事表達遺憾。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿在推特上發布聲明說：「安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的社群媒體帳號今天下午被駭，因此暫時關閉，調查正在進行中。」

上季獲選NBA年度最有價值球員（MVP）的「字母哥」安特托昆博，在事發後緊急關閉推特帳號並刪除相關推文，之後他重啟帳號，並推文說：「大家好，我回來了，今天稍早在社群媒體上發生的意外，是因為我被駭了，目前此事正在調查中。」

他提到說：「那些推文讓人非常無法接受，對於有人會說出這樣可怕的話，我感到非常失望與噁心，我對公鹿，還有詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及其家人陷入這類惡意、不實的言論感到厭惡。」

他還強調：「我特別感到難過的是，布萊恩（Kobe Bryant）的家人在這個哀慟的時刻，不該再被這類負面、錯誤的行為冒犯。」

大多數遭冒名發出的推文，都是針對隊友或敵隊的對手做出猥褻或種族歧視的言論，這包括對布萊恩、詹姆斯的辱罵，和威脅對柯瑞的老婆不利的言論，還有他染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）並因此憎恨亞洲人，及他若沒單場拿60分，公鹿就會稱他黑鬼等含種族歧視意味的言詞。

© 2020 AFP