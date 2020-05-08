控拜登性侵呼籲棄選 前助理：願測謊

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（法新社華盛頓7日電） 美國女子李德（Tara Reade）指控前副總統拜登（Joe Biden）性侵後，今天呼籲拜登退出2020總統大選，並表示願意為性侵事件接受測謊，前提是拜登也得測謊。

現年56歲的李德3月間表示，她27年前擔任時任聯邦參議員拜登的助理期間，曾在國會山莊一處走廊遭對方性侵。

77歲拜登則否認指控。擔任36年聯邦參議員和8年副總統的拜登，如今幾可篤定將於11月代表民主黨挑戰共和黨籍川普的總統大位，但這起性侵指控已成他投入選戰以來最複雜的糾紛。

李德對記者梅根凱莉（Megyn Kelly）說：「喬．拜登，請站出來負起責任。你不應該擔任美國總統這個角色。」訪問片段於今天曝光。

凱莉問道：「你要他退選嗎？」李德答道：「我希望他這麼做，但他不會的。」她還說，她認為拜登現在道歉「有點太遲了」。

有鑒於拜登日前出面表示這起1993年的事件從未發生過，李德表示，她「絕對」願意宣誓作證。被問到是否會接受測謊時，李德表示，應該是要求拜登測謊。

「這是為暴力倖存者設下的哪門子先例？難道這代表我們被假設有罪，都必須接受測謊？」

李德還說：「我願意接受（測謊），如果拜登也接受的話。但我不是罪犯。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP