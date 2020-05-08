澳洲3階段解封計畫 目標讓85萬人重返工作崗位

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（法新社雪梨8日電） 澳洲政府今天宣布3階段解除抗疫封鎖計畫，以利經濟在7月底前回到「安全無疫」新常態。澳洲總理莫里森表示，目標是讓85萬人重回工作崗位。

根據政府數據，封鎖措施不但讓澳洲一百多萬人失業，經濟更因此每周損失約25億美元（約新台幣747億元）。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天在稱許疫情獲得控制的同時，公布了階段性解除封鎖措施的計畫。

第1階段將允許10人集會，初步開放咖啡店和餐廳，同時也允許舉行婚禮和戶外體育活動。

第2階段進一步放寬人數限制至20人，範圍擴大至社區舉辦的體育活動，戲院和其他零售業者，並鬆綁國內旅遊限制。

第3階段 ，莫里森表示，可能在7月生效，屆時將允許多達100人集會，範圍包括酒吧和餐廳，大部分的商業活動和國內交通運輸也將恢復開放。

莫理森並沒有公布解封時間表。他表示，將由州和領地自行決定。

莫里森說，解封的目標是要在7月底前讓85萬人重返工作崗位，展開他所謂生活和經濟「安全無疫」新常態。

莫里森表示，國際航空在可預見的未來還不會解禁恢復，他未提及3月起開始暫停的開放球迷進場職業體育賽事何時恢復舉行。

澳洲部分人口較少的州和領地已開始鬆綁限制措施，像是北領地的酒吧下周將恢復營業。

人口稠密、疫情嚴重的地區政府今天則表示，即使是第1階段鬆綁措施也必須小心翼翼。

維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）說：「依我看，全國『一體適用』的政策，並不安全。大家只是佯裝澳洲每個地方的疫情都一樣。」

新南威爾斯州也表示，第1階段鬆綁措施將再等等。新南威爾斯州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例佔澳洲總病例45%。

© 2020 AFP