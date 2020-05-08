瑞士度假豪宅欠款600萬瑞郎 安德魯王子官司纏身

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（法新社瑞士韋比爾7日電） 瑞士法語大報「時報」（Le Temps）今天報導，英國安德魯王子和他的前妻佛格森在瑞士購買豪宅還欠款600萬瑞郎（新台幣1.8億元），遭賣家提告。

身為英國女王伊麗莎白二世次子、王位第8順位繼承人的安德魯王子（Prince Andrew）1996年雖然與前妻佛格森（Sarah Ferguson）離婚，但仍關係密切，2014年以2200萬瑞郎（新台幣6.7億元）一起買下在瑞士西南部韋比爾（Verbier）滑雪勝地的度假木屋。

根據時報，這棟度假木屋有7間房間、一個室內泳池和一個三溫暖烤箱。

然而，安德魯王子和佛格森沒有在2019年12月31日最後期限繳清這筆巨額款項。

根據賣屋契約，他們去年底還欠款600萬瑞郎，現在加上利息共計800萬瑞郎。

時報報導，過去4個月來，豪宅賣家委託法律事務所Etude du Ritz到地方檢察官辦公室提告。

法新社目前無法取得Etude du Ritz或英國白金漢宮的置評。

時報引述安德魯王子發言人的話報導：「雙方對於此事存有爭議。」還說因為簽署「保密協議」，無法透露合約細節。

© 2020 AFP