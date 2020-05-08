米蘭解封後民眾恣意聚集 專家警告恐再爆疫情

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（法新社米蘭8日電） 義大利經濟重鎮米蘭因新冠肺炎疫情封城2個月後，4日開始逐步解封，但隨即出現民眾無視傳染風險恣意聚集的情況，引發傳染病學家警告，米蘭猶如不定時炸彈，恐再度爆發疫情。

米蘭是義大利北部倫巴底大區（Lombardy）的首府，而倫巴底大區是義大利2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的地區。

官方數據顯示，倫巴底大區累計確診超過8萬例，占義大利總確診數近4成，且至今僅3萬3000名患者認定為痊癒；累計死亡病例更高達約1萬5000例，約佔全國半數。

義大利主要報紙頭版今天紛紛刊登年輕人沿着米蘭運河旁坐在落日下享受開胃酒野餐的照片，當中許多人沒戴口罩或未保持社交距離。米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）痛批這些人的行為「可恥」，並揚言若民眾繼續藐視規定，將關閉受歡迎的開胃酒野餐區域。

米蘭知名沙柯醫院（Sacco hospital）感染科主任賈利（Massimo Galli）接受義大利最大報「共和報」（La Repubblica）訪問時直言，米蘭「有點像顆（不定時）炸彈」。他指出，封城措施放寬後，當地「有非常多的感染者又到處走動」。且從民眾聚集的照片來看，解封顯然「可能構成問題」。

© 2020 AFP