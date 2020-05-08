美司法部撤前國安顧問佛林說謊認罪案 引發批評

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（法新社華盛頓7日電） 美國司法部今天撤銷針對前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）的案子，等於是送給總統川普政治上一次重大勝利，但也引發外界批評。

法新社報導，美國司法部在檔案文件中指出，佛林因對聯邦調查局（FBI）訪談時就他與俄羅斯接觸一事說謊，於2017年12月認罪，不過佛林的謊言因無足輕重而不具有實際意義。

美國司法部指出，FBI對佛林的最初調查缺乏「合理的調查依據」。

在佛林對抗可能遭關押之際，以及川普公開稱佛林是「骯髒警察」手中的政治受害者後，與川普親近的盟友－司法部長巴爾（Bill Barr）做出了這項決定。

然而此舉也引發外界指責，說巴爾插手干預政治親密夥伴的案件，有違部門長久以來的政策。

聯邦眾議院司法委員會民主黨籍主席納德勒（Jerry Nadler）表示：「不利佛林將軍的證據很充足，他本人也已針對瞞騙調查人員認了罪。」

「如今一個政治化且徹底腐敗的司法部，將讓總統友人就這樣沒事離開了。」

前FBI代理局長麥凱比（Andrew McCabe）不接受司法部撤案的理由，稱此舉「明顯錯誤」且「全然是為了取悅總統的政治行為」。

在川普宣誓就職前，佛林2016年12月與時任俄國駐華府的大使秘密聯繫，這成為特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查莫斯科涉干預美國大選的基礎。

儘管川普入主白宮22天後便開除佛林，但這位美國總統一直聲稱這項調查是「政治獵巫」，及曾任國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長的佛林是一位「好人」。

司法部今天的文件支持川普的說法，表示最初調查行動毫無啟動的理由。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP