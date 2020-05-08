美稱疫情源於中國實驗室 傳德國當局私下質疑

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（法新社法蘭克福8日電） 德國媒體今天報導，德國國防部與聯邦情報局私下質疑美國宣稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源自中國實驗室的說法，認為美方是想轉移外界對其防疫不力的注意力。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，當局替國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）準備的一份內部備忘錄，「把美方說法歸類為蓄意嘗試轉移」外界對華府防疫不力的注意力。

明鏡周刊引述備忘錄內容指出，美國總統川普刻意「轉移他人對其錯誤的注意力，把美國人的怒氣導向中國」。

德國國防部發言人拒絕向法新社證實這份備忘錄是否存在。

另一方面，北德廣播公司（NDR）也質疑情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）是否真如傳聞所言，在一份聯合報告中指控中國淡化疫情嚴重程度。五眼聯盟由英國、美國、澳洲、加拿大、紐西蘭組成。

北德廣播公司指出，德國聯邦情報局（BND）在一場秘密聽證會告訴國會議員，「五眼聯盟」內的夥伴聲稱對此報告「一無所悉」。

負責監督聯邦情報局的德國總理梅克爾（Angela Merkel）辦公室未立即回覆置評要求。

川普6日形容這波冠狀病毒大流行是「我們經歷過最嚴重的襲擊」，比珍珠港事件和911攻擊更嚴重。川普還說疫情「原可在中國就被遏止」。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今日即時統計顯示，過去24小時美國又有2448人染疫死亡，累計不治人數增至7萬5543人，累計確診人數超過120萬人。

© 2020 AFP