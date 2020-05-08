美高中球星想進NBA G聯盟提供新發展機會

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（法新社華盛頓8日電） 一些想加入美國職籃NBA的美國高中明星籃球員，如今不再循傳統先進大學打球方式，而是採取能賺錢的新途徑，即加入NBA G聯盟「路徑計畫」（Pathway Program）的菁英球隊。

由於NBA規定，想參加選秀的美國球員，須高中畢業至少1年且選秀當年12月底前年滿19歲，因此許多具天賦但不打算讀大學的高中明星球員面臨1年空窗期。

如今NBA針對這些球員提供「路徑計畫」的發展方式，讓這群未來新秀能如職業球員般受訓、由專業人士指導，並和優秀的資深球員一起打球，同時免於大學課業壓力。而且比進大學打球更好的是，還有薪水可領。

NBA的G聯盟（G League，前稱「發展聯盟」）主席阿布杜-拉希姆（Shareef Abdur-Rahim）表示：「籃球界一再要求我們提供傳統路徑以外的（加入NBA）管道。我們希望對年輕球員開放。我們相信市場有這個需求。」

被視為明年NBA選秀狀元熱門人選、有菲律賓血統並擔任後衛的美國高中明星球員格林（Jalen Green），便率先加入G聯盟隊伍，據傳合約金額高達50萬美元（約新台幣1495萬元）。

擔任前鋒的美國年輕球員陶德（Isaiah Todd）和擔任後衛的尼克斯（Daishen Nix），隨後也跟進加入G聯盟，兩人合約金額據傳也有25萬至30萬美元。

格林在社群媒體上發布的一段影片中說：「許多機會來到我面前，但我的最終目標是進NBA。」

G聯盟是NBA的頂尖發展聯盟，而「路徑計畫」球隊也開放給所有國際球員加入，並預計和G聯盟其他球隊打20到25場比賽。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP