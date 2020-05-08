羥氯奎寧治冠狀病毒疾病 研究無顯着療效

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（法新社華盛頓7日電） 紐約醫院執行的研究發現，沒有證據顯示以抗瘧疾藥物羥氯奎寧來治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症患者，會產生任何療效或傷害。

研究作者指出，接受羥氯奎寧（hydroxychloroquine）治療的患者，其插管或死亡風險與未接受羥氯奎寧治療的患者相比，並無顯着差異。

作者表示，這項研究「不應被拿來排除羥氯奎寧治療方法的益處或傷害」。

作者說：「不過，目前我們的研究結果並不贊成在測試藥效的隨機臨床實驗外使用羥氯奎寧。」

美國總統川普曾一再鼓吹，用羥氯奎寧來治療2019 冠狀病毒疾病患者。

羥氯奎寧和相關化合物氯奎寧（chloroquine）數十年來被拿來治療瘧疾、自體免疫失調紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎。

這項觀察性研究由國家衛生研究院（National Institutes of Health）資助，研究對象為紐約長老會醫院（NewYork-Presbyterian Hospital）和哥倫比亞大學爾文醫學中心（Columbia University Irving Medical Center）急診患者。

811名患者在研究首日接受2劑600毫克的羥氯奎寧，接着4天每天接受400毫克的羥氯奎寧，另外565名患者則未給予羥氯奎寧。

研究指出，比較兩組患者，「使用羥氯奎寧與插管或死亡之間並無顯着關聯」。研究結果今天刊登於「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

加拿大衛生署（Health Canada）、歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）和美國食品暨藥物管理局（US Food and Drug Administration）都曾示警，反對在臨床實驗外使用羥氯奎寧來治療2019冠狀病毒疾病患者。

日前重大臨床實驗顯示，抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）能用來縮短部分2019冠狀病毒疾病重症患者康復時間，美國當局上周已授權使用這種藥物來作緊急治療用。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP