輸康復者的血 3奧地利染疫者痊癒

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（法新社維也納7日電） 3名染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，在奧地利接受輸血，以康復者血漿治療，身體已經痊癒。

法新社報導，有多個國家在針對血漿療法進行測試，但效力方面的醫學數據仍不多。

奧地利南部城市格拉茨（Graz）一所醫院的傳染病學專家克勞瑟（Robert Krause）在記者會上表示，院內3名患者接受血漿療法，如今已經痊癒。

然而，他表示，這「對某些挑選過的患者來說是個選項」，但「無法立即轉用在」所有2019冠狀病毒疾病患者身上。

血漿治療治癒的3名病患中，有2人有其他病史，免疫系統很差。

奧地利總共有20人接受血漿療法。醫療人員利用康復者富抗體的血液，即所謂的恢復期血漿（convalescent plasma）來替患者進行治療。

紅十字會今天緊急呼籲民眾捲起衣袖捐血漿，讓這項仍處實驗階段的療法能獲更廣泛的測試。

目前為止，奧地利有約200人響應。

小規模研究證實恢復期血漿能有效治療伊波拉（Ebola）、嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）等傳染病。

多國也授權以這種療法來治療2019冠狀病毒疾病患者，包括法國、美國、瑞士和中國。

© 2020 AFP