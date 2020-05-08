開槍擊殺慢跑非裔男子 美喬治亞州白人父子落網

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓7日電） 美國喬治亞州一對白人父子2月開槍擊殺一名手無寸鐵的非裔慢跑者，槍擊過程被人用手機拍攝下來，影片在網路廣傳後招致眾人譴責，警察今天將兩人逮捕到案。

25歲的亞伯里（Ahmaud Arbery）2月23日趁着好天氣外出，在布朗斯威克鎮（Brunswick）住家附近慢跑時遭擊殺。

當時有人用手機拍下槍擊過程，這段28秒畫面在網路瘋傳後，在本周成為全美民眾熱議話題。

喬治亞州調查局在推特說：「葛瑞格里．馬麥可（Gregory McMichael）與崔維斯．馬麥可（Travis McMichael）因為謀殺亞伯里遭到逮捕。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據調查局官網聲明，這兩名男子遭控犯下謀殺與加重攻擊罪。他們已被押入格林郡（Glynn County）監獄。

根據畫面，亞伯里當時在一條住宅區街道跑步，前方右側車道停着一輛白色皮卡車，那時有一名男子站在車鬥上。

亞伯里試圖繞過皮卡車時，有第2名男子拿槍對着他，亞伯里與這名男子在爆發扭打後陷入混戰，亞伯里先是中了一槍，幾秒後又中了第2槍。

警方指認出這兩名白人男子是34歲的崔維斯．馬麥可與他的64歲父親葛瑞格里．馬麥可，兩人都住在布朗斯威克。

根據警方報告，葛瑞格里跟警方說，附近接二連三發生竊盜案，他以為亞伯里是嫌犯，槍擊案當天，他站在前院時，看到這名年輕非裔男子從街道上「迅速溜走」。

葛瑞格里說，在他兒子抓了一把獵槍時，他進入屋內拿出他的.357麥格農（Magnum）手槍，出外尋找亞伯里身影。

根據警察報告，葛瑞格里說，他們最後追上亞伯里時，崔維斯拿着獵槍從皮卡車走出來，亞伯里開始「猛烈攻擊」他。葛瑞格里說，他看到他兒子朝亞伯里開了兩槍，之後亞伯里倒地不起。

槍擊影片在網路瘋狂流傳後，喬治亞州一名地區檢察官5日說，將組成大陪審團，判定是否有起訴這對父子的理由。

© 2020 AFP