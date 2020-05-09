二戰歐洲勝利75周年 疫情當前各國低調紀念

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（法新社柏林8日電） 全球領袖今天紀念第二次世界大戰歐洲勝利75周年，呼籲公民在全世界共同對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的此刻，從歷史性的勝利中尋找啟示。

相關遊行及紀念活動都因防疫封鎖措施而取消或縮小規模，歐洲及美國在沉重的心情中紀念1945年戰勝納粹德國的事跡。

英國女王伊麗莎白二世當年以19歲的公主身分參與倫敦街頭的慶祝活動，上個月過完94歲生日的她今天在倫敦時間晚間9時對全國人民發表電視演說，與她父親喬治六世（King George VI）當年透過廣播發表歐戰勝利紀念日演說是同一個時辰。

伊麗莎白二世遙想在戰爭中喪生的數百萬人，因為有這些人，「我們今天才能在自由國度的世界中自由地生活」。

她說：「向他們的犧牲致上最大敬意的方式，就是一度為敵的國家現在成了盟友，為所有人的和平、健康及繁榮並肩合作。永不放棄、永不絕望，這就是歐戰勝利紀念日的啟示。」

美國總統川普表示，這個日子提醒大家，「沒有什麼挑戰能強過美國精神的決心」。

他在華盛頓特區二戰國家紀念碑一場小型儀式舉行前說：「過去數月來，我們的國家在冠狀病毒疫情中面臨很大的災難，但就像我們以前多次經歷過的那樣，美國會戰勝。」

在柏林，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）及總理梅克爾（Angela Merkel）獻上花圈時，不忘遵守社交距離方針。

史坦麥爾在演說中回憶各國協力打擊納粹暴政的過往，並表示，擊敗病毒也需要同樣的團結，「對我們德國人來說，『永不再犯』等於『永不再孤立』」。

英國首相強生（Boris Johnson）也把二戰與疫情相提並論，他在寫給老兵的信中表示，「在這個紀念日，我們身處一場對抗冠狀病毒的新抗爭，這需要大家在75年前示範過的、相同的全國奮進精神」。

今年各種歐戰勝利紀念活動從簡，因為歐陸面對新型冠狀病毒這個無聲無影的敵人，正努力解決這波二戰以降最大的危機，疫情已在全球奪走超過27萬條人命。

在巴黎，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席一場於凱旋門舉行的低調儀式，正對凱旋門的香榭麗舍大道（Champs-Elysees avenue）幾乎一片空蕩。

在俄羅斯，勝利紀念日定在5月9日，總統蒲亭（Vladimir Putin）預錄一段特別影片給奧地利人，致上和平繁榮的祝福。1945年春天，蘇聯軍在奧地利擊退納粹德國，之後與美、英、法分區佔領奧地利，直到1955年奧地利正式獨立。

俄羅斯原規畫在勝利紀念日舉辦大型閱兵活動，馬克宏等各國元首都在受邀之列，但由於俄羅斯已成歐洲最新疫情熱點，現在只會在莫斯科紅場上空演示空中分列式。

© 2020 AFP