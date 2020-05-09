二戰歐洲終戰75周年 英國曝德軍最後密電內容

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（法新社倫敦8日綜合外電報導）在二次世界大戰歐洲戰事結束75周年屆臨之際，英國今天首度公開二戰期間所截收德軍無線電台「德國布朗」（German Brown）發出的最後兩封密電內容。

法新社報導，這兩封密電於1945年5月7日發出。

第一封密電通報：「英軍5月6日下午2時開進（德國北部濱海城鎮）庫克斯港（Cuxhaven），從現在起，停止所有無線電通訊，祝你們一切順利。中尉孔凱（Lt Kunkel）上。」

緊接着發出的第二封密電寫道：「永久關閉，祝一切順利，再見。」

這兩封密電發出時，同盟國軍隊正逐步逼近庫克斯港，那裡正是一度覆蓋面廣大的「德國布朗」無線電台退守之地。

英國情報機構政府通訊總部（Government Communications Headquarters）公布上述密電內容，並稱這兩封密電顯示，專責破解德軍密碼的布萊切利園（Bletchley Park）破譯人員在戰爭末期仍持續努力工作。

布萊切利園的解碼人員當年以破解德國納粹「恩尼格瑪」（Enigma）密碼機而知名，相關故事2014年被拍成電影「模仿遊戲」（The Imitation Game），後獲奧斯卡金像獎肯定，主角由英國演員班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）擔綱。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP