嚴守防疫規定 暴龍開放球員個別練球

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（法新社多倫多8日電） 尋求衛冕美國職籃NBA總冠軍的多倫多暴龍，今天表示，11日重啟訓練設施，讓球員進行個別訓練，但需遵循聯盟、地方政府和公共衛生當局的嚴格防疫規範。

猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）3月11日成為NBA首名確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的球員，NBA總裁席佛（Adam Silver）隨後宣布賽季暫停。

NBA今天起允許在受控制的環境下，讓球員個別練球，這是走向恢複賽季的一小步，不過許多球隊沒有把握這個機會。在部分情況下，可能是因為各州和地方政府並未同意，但暴龍已經獲得地方政府官員的批准。

開放的地方還是着重在如投籃練習等場上活動進行的地方，而休息室、重訓室、醫療設施、辦公室等區域則維持關閉。

NBA允許一次最多4名球員進到練習設施，但暴龍表示，他們每次將只允許1名球員進場。

所有區域和籃球等設備，在每個球員使用前後都會清潔。

場內所有工作人員，包括幫球員撿球的人，都將全程戴着手套和口罩；球員也要戴口罩，但在場上活動不必戴。

任何人進入場館前，都需讓暴龍的醫療人員測量體溫，並檢查是否有病徵。場館外的警衛將確保人員保持社交距離。

賽季因疫情喊卡，暴龍戰績停在46勝18敗，在全聯盟排名第3，僅次於東、西區龍頭密爾瓦基公鹿、洛杉磯湖人。

© 2020 AFP