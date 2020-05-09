委內瑞拉起訴2前美軍特戰兵 川普否認背後搞政變

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（法新社卡拉卡斯8日電） 委內瑞拉檢察總長今天指出，已依涉犯恐怖主義與共謀等罪起訴兩名前美軍特種部隊士兵，兩人被控參與意圖推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、但以失敗告終的行動。

被起訴的兩名前美軍為34歲的鄧曼（Luke Alexander Denman）與41歲的柏利（Airan Berry）。委國軍方共逮捕包含兩人在內的17人，並宣布成功挫敗3日凌晨一場由傭兵所發動的入侵。

委國檢察總長沙柏（Tarek William Saab）表示，鄧曼及柏利已依涉犯恐怖主義、共謀、非法販運戰爭武器與結夥犯罪被起訴，可能面臨25年到30年有期徒刑。另有8名入侵者據報在事件中遭擊斃。

馬杜洛指控美國總統川普在幕後指揮入侵行動，並形容這場失敗突襲是1961年古巴豬灣（Bay of Pigs）事件翻版。當年美國政府秘密資助一些流亡古巴人，並指使他們從豬灣入侵，試圖推翻古巴強人卡斯楚（Fidel Castro），但計畫遭古巴挫敗。

川普否認馬杜洛的指控，他接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時說：「如果我要入侵委內瑞拉，才不會偷偷摸摸。我會堂而皇之地去，讓他們一點辦法都沒有，我才不會派那麼一小撮人，而是派大軍過去。那才叫入侵。」

美國軍方證實，鄧曼與柏利兩人為前「綠扁帽」部隊成員，曾派駐伊拉克。「綠扁帽」是美國陸軍特種部隊的外號。

© 2020 AFP