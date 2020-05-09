恐攻與共謀犯罪 委內瑞拉起訴2前美軍特戰士兵

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（法新社卡拉卡斯8日電） 委內瑞拉檢察總長今天指出，已依涉犯恐怖主義與共謀等罪起訴兩名前美軍特種部隊士兵，兩人被控參與意圖推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、但以失敗告終的行動。

被起訴的兩名前美軍為34歲的鄧曼（Luke Alexander Denman）與41歲的柏利（Airan Berry）。委國軍方共逮捕包含兩人在內的17人，並宣布成功挫敗3日凌晨一場由傭兵所發動的入侵。

委國檢察總長沙柏（Tarek William Saab）表示，鄧曼及柏利已依涉犯恐怖主義、共謀、非法販運戰爭武器與結夥犯罪被起訴，可能面臨25年到30年有期徒刑。另有8名入侵者據報在事件中遭擊斃。

沙柏還說，委內瑞拉已申請國際拘捕令，要抓前美國軍醫古卓（Jordan Goudreau）；古卓被控組織與訓練這次入侵的傭兵部隊。

沙柏指控委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）幕後策畫這場流產入侵；瓜伊多獲美國與其他50多國撐腰，挑戰馬杜洛的總統地位。

沙柏還指控瓜伊多利用美國查扣的委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）資金，簽下一紙2.12億美元的合約雇請傭兵。沙柏說，另已申請國際緝拿令抓捕旅居美國的委內瑞拉人倫登（Juan Jose Rendon）與維加拉（Sergio Vergara）。

倫登是瓜伊多的顧問，他接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，坦承與古卓所創的私人保全公司Silvercorp USA簽約。

參與過伊拉克與阿富汗戰爭退伍的古卓也在一則影片里坦承確有入侵行動，還說公司與委國反對派有簽約，他拿出一份所謂瓜伊多簽字的合約，但被瓜伊多否認

© 2020 AFP