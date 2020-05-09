歷經兩大疫情 南非人瑞布隆過116歲生日

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（法新社南非開普敦8日電） 100多年前經歷過西班牙大流感，如今面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機也面不改色，南非人瑞布隆在今天歡度116歲生日。

法新社報導，身為全世界最老人瑞之一，布隆（Fredie Blom）說：「我能活那麼久，全是上帝的恩典。」

他點了根菸回憶1918年的西班牙大流感，當時的疫情在全球奪走數千萬條人命，其中也包括他的姊妹，並說到了現在這個歲數，他已不會被2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚇到。

布隆1904年生於綿延南非東開普省的大溫特伯格（Great Winterberg）山區一處農業小鎮阿得雷德（Adelaide）。

一名112歲的英國人今年3月被金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球現存最年長人瑞，116歲的布隆雖更年長，但他尚未獲金氏認證。

布隆大半輩子都在開普敦附近務農，他與86歲的妻子已結縭50年，妻子目前也健在。兩人今天在自家前院由成群兒孫圍繞，鄰人後來也紛到場齊唱生日快樂歌。

布隆從兩年多前即不再看醫生，說已厭倦被醫生用針紮來紮去。

© 2020 AFP