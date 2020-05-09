香港研究：雞尾酒療法 輕症者康復較快

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（法新社巴黎8日電） 香港大學教授袁國勇所率領的研究發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）輕症患者在癥狀出現後不久，如果能接受使用3種抗病毒藥物的雞尾酒療法，康復較快。

這份研究今天在刺胳針（Lancet）發表，作者形容這項發現雖然「初步但很重要」。

研究人員呼籲對染疫的重症患者進行更大規模的研究，以了解這項雞尾酒療法對這些人來說是否也可行。

主持這項研究的香港大學教授袁國勇說，研究顯示使用這項雞尾酒療法對癥狀為輕至中度的確診患者進行早期治療，或許能迅速抑制患者體內的病毒數量。

這項研究追蹤香港6家醫院127名確診住院成人病患體內的病毒數量，其中86人接受2周的雞尾酒療程，這項雞尾酒療法使用3種藥物，包括用以治療多發性硬化症的干擾素beta-1b與抗愛滋病毒藥物「洛匹那韋/利托那韋」（Lopinavir/Ritonavir），還有治療肝炎的「雷巴威林」（Ribavirin）。

另外隨機挑選出來的41名控制組患者，只讓他們服用「洛匹那韋/利托那韋」。

研究人員發現，接受雞尾酒療法的患者，平均7天內（介於5至11天）可以清除病毒，比平均需要12天才能清除病毒的控制組明顯短了許多天。

此外，接受雞尾酒療法的患者，其染疫癥狀平均4天就會完全緩解，控制組則需要8天。這項香港的研究在2月10日到3月20日之間進行。

© 2020 AFP