NBA複賽時間可能6月定奪 有望奧蘭多及賭城開賽

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（法新社洛杉磯8日電） 美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，何時複賽可能會在6月定奪，聯盟希望集中在一個或兩個地點舉行。目前較可能地點是奧蘭多和拉斯維加斯。

美國媒體報導，席佛在與NBA全體球員的電話會議上表示，如果還沒有疫苗，聯盟最終可能在沒球迷的情況下閉門開賽，直到2021年。與會者還包括NBA球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）。

席佛希望所有球員每天接受檢測，一旦檢測結果呈現陽性，將進行個別隔離。賽程會在聯盟人員確定其他的球員都定期受到監控檢測的情況下進行。

在美國多州施行居家防疫之際，旅行成為一大難題，聯盟認為集中在一或兩個地點複賽將更安全，目前以奧蘭多及拉斯維加斯最有可能。

席佛告訴球員：「倘若（球場）無球迷，沒理由要你們從一座城市飛到另一座，增添風險。我們認為集中在一處地點或兩處地點複賽比較安全。」

席佛也表示，NBA營收40%來自比賽的門票收入、贊助合約，以及特許權，因此少了球迷到場觀賽將造成聯盟的財務損失。

席佛表示，全聯盟30支球隊老闆依然致力於複賽，在重啟賽事前，聯盟傾向至少進行為期3周的訓練營。

© 2020 AFP