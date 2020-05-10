一球隊染疫遭隔離 德甲仍將如期複賽

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（法新社法蘭克福10日電） 德國足球聯盟（DFL）執行長塞費德表示，即使乙級足球隊德勒斯登迪納摩（Dynamo Dresden）整隊被隔離檢疫，德國甲級足球聯賽（Bundesliga）複賽仍不受影響。

德勒斯登迪納摩隊經篩檢發現2起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病例後，昨天遭下令自主隔離14天。

總理梅克爾（Angela Merkel）政府幾天前才允許德甲在停賽2個月後，於5月16日複賽，足壇現在再遭打擊。

但賽費德（Christian Seifert）淡化德勒斯登迪納摩隊被隔離的問題。昨晚他告訴德國第二電視台（ZDF）：「這不是讓整個球季陷入疑慮的理由。…我一直很清楚這種事可能發生，我們正處在複賽一開始的階段。」

2019冠狀病毒疾病疫情迫使歐陸各國實施封鎖令，德甲即將成為第一個重新開始比賽的歐洲頂級聯賽。

屆時比賽將以閉門方式進行。每場比賽包括兩支球隊在內，最多300人參加。

在恢複比賽之前，所有球隊必須在訓練營中隔離檢疫1周。

各界依然擔心若聯賽爆發疫情，可能讓本球季恢復後又永久暫停。賽費德說，儘管現在他沒發現什麼問題，病例數若進一步增加，可能會妨礙現有計畫。

© 2020 AFP