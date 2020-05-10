全球冠狀病毒疫情逾27萬死 確診超過398萬例

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（法新社巴黎9日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日19時，全球至少27萬6435人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治，確診逾398萬4960例。

疫情已擴散至195個國家及地區，但至少131萬2900人被視為已康復。

法新社搜集各國當局與世界衛生組織提供的數據做出統計。但上述數字恐只反映實際感染總數的一部分，因許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計7萬7744人病故，確診達129萬7549例，至少19萬8993人已康復。

英國如今是死亡人數僅次於美國的災情慘重國家，境內累計3萬1587人病故，確診達21萬5260例。

疫情重災國還包括義大利（3萬395死，21萬8268例確診）、西班牙（2萬6478死、22萬3578例確診）、法國（2萬6310死，17萬6658例確診）。

中國（不含港澳）境內目前通報4633死和8萬2887例確診。

目前歐洲累計確診170萬7797例，15萬5074死；美國和加拿大累計確診136萬5168例，8萬2528死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診34萬1790例，1萬8679死；亞洲累計確診28萬4322例，1萬367死；中東地區累計確診21萬8372例，7502死；非洲累計確診5萬9254例，2160死；大洋洲累計確診8261例，125死。

© 2020 AFP