全球新冠肺炎逼近28萬死 確診超過403萬例

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（法新社巴黎10日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間10日11時（台灣10日晚間7時），全球至少27萬9185人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例超過403萬5470例。

目前疫情蔓延至195個國家及地區，至少有134萬700人被視為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測嚴重病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計7萬8794人病故，累計確診數達130萬9541例，至少21萬2534人康復。

英國的死亡人數在全球僅次於美國，境內累計3萬1587人病故，確診達21萬5260例。

其他疫情重災區還包括義大利（3萬395死，21萬8268例確診）、西班牙（2萬6621死，22萬4390例確診）、法國（2萬6310死，17萬6658例確診）。

俄羅斯的確診病例總數已在本周超越法國和德國，成為全球確診數第5高的國家，目前1915死，20萬9688例確診。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4633死，累計8萬2901例確診。

從區域來看，歐洲累計確診172萬1579例，15萬5441死；美國和加拿大累計確診137萬7243例，8萬3597死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診35萬9010例，1萬9743死。

亞洲累計確診28萬9683例，1萬541死；中東地區累計確診21萬9755例，7554死；非洲累計確診5萬9927例，2184死；大洋洲累計確診8276例，125死。（譯者：陳政一）

© 2020 AFP