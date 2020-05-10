法網可能再度延期 不排除閉門打

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（法新社巴黎10日電） 受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，法國網球公開賽已延至9月20日開打，但法國網球協會（FFT）主席居帝瑟利今天坦言，法網可能再度延期，且不排除閉門舉行。

居帝瑟利（Bernard Giudicelli）堅稱，所有選項仍有待商討。他告訴法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）：「我們尚未排除任何選項，法國網球公開賽（Roland Garros）最重要的是賽事與球員。」

「這項賽事在球場舉行，同時也在電視上轉播。…全球數百萬球迷都在等待，閉門打能讓部分商業模式繼續運作，像是（佔法網營收逾1/3的）電視轉播權，這不能被忽視。」

法國網球協會先前決定將法網從原先的5月24日至6 月7日，改至9月20日至10月4日舉行，但居帝瑟利坦言，法網可能再向後延一周至9月27日登場，如此能和美國網球公開賽拉開兩周間隔時間。

美網預計8月31日至9月13日在紐約舉行，但賽事是否能如期舉行仍有待商榷，相關決定料將在6月中旬出爐。

法國網球協會單方面決定將法網延至9月20日開打，引發爭議，但居帝瑟利表示，法國網球協會「不後悔」做出這項決定。

居帝瑟利說，法網是法國網球的動力，有許多球員以此為生。法網每年營收約2億6000萬歐元（約新台幣85億元），佔法國網球協會營收8成。

© 2020 AFP