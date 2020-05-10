為防疫放出黑幫頭目惹議 義大利收緊暫時釋囚規定

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（法新社羅馬10日電） 義大利為保護受刑人免於群聚感染2019冠狀病毒疾病風險，將數百名幫派罪犯改為居家軟禁，但其中包括若干惡名昭彰歹徒，引發外界嘩然。羅馬今天改弦易轍，將暫時釋放條件修改更嚴格。

義大利2月底爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，3月各地監獄發生暴動，因受刑人擔憂染疫。此後羅馬陸續允許罪犯離開監獄，改為居家軟禁。

義大利最大報「共和報」（La Repubblica）7日報導，截至目前義大利有376名幫派分子和毒販放出監獄，另有456名受刑人提出暫時出獄申請仍待法官批准。

其中已放出的罪犯，包括惡名昭彰的黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra）78歲首腦波努拉（Francesco Bonura），以及85歲的前幫派分子卡塔多（Franco Cataldo），他曾在1996年參與謀殺一名幫派叛徒的青少年兒子，並用強酸溶解遺體。

截至昨天義大利死於疫情病患累計達3萬395人，在全球僅次於美國和英國；累計確診已達21萬8268例。然而，儘管義大利疫情仍嚴峻，眾多罪犯放出監獄，也令義大利社會甚感不安，尤其考量到某些犯行的嚴重性，促使義大利政府修改措施。

義大利司法部昨天深夜頒布新命令，要求暫時釋放的案件必須每2周審核一次，以確保每個案件完全符合暫時出獄條件，並保持如此。

義大利艾吉新聞社（AGI）今天報導，義大利司法部長波納費德（Alfonso Bonafede）表示：「沒有人可以自認能夠利用冠狀病毒引發的衛生緊急情況來躲過牢獄。如今有了新規定，將把情況導正。」

© 2020 AFP