瑞典養老院新冠肺炎病逝者眾 政府坦承防疫不足

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（法新社斯德哥爾摩10日電） 瑞典因對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情採取佛系防疫，引發國際關注，但在境內約半數死亡病例都發生在養老院後，當局承認他們在保障老年族群上做得不夠。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤，瑞典目前新冠肺炎確診病例達2萬5921例，其中3220人病故，兩數據皆遠多於其他北歐國家，包括丹麥1萬517例確診、526人死亡，挪威8099例確診、219人死亡，和芬蘭僅5880例確診、265人死亡。

瑞典先前信誓旦旦表示，保護70歲以上人口是政府當務之急。但根據瑞典國家衛生福利委員會提供的數據，截至4月28日，瑞典新冠肺炎死亡病例約9成超過70歲，其中半數住在養老院。

瑞典衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren）近日對瑞典電視台（Swedish Television）坦言：「我們未能保障長者，這確實是嚴重問題，對整個社會也是失敗經驗。我們必須從中汲取教訓，疫情尚未結束。」

不同於許多其他歐洲國家，瑞典未暫停16歲以下學生上學，酒吧和餐廳也持續營業，政府僅要求民眾務必保持社交距離，並做好防疫衛生動作。

然而，瑞典當局雖早在3月31日便禁止民眾前往養老院，和其他北歐國家頒布相同禁令大致同時，但瑞典養老院死於新冠肺炎的人數卻高許多。

原因是瑞典養老院往往規模龐大，每家機構通常住有數百人。瑞典國家衛生福利委員會官員里瑟（Henrik Lysell）並指出，由於瑞典養老院僅提供健康情況十分糟糕或生活無法自理的老年人入住，因此這群人對新冠肺炎「非常沒有招架能力」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）

© 2020 AFP