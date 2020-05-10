疫情逼出日內瓦貧窮族群 數千人排3小時隊領救濟

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦9日電） 日內瓦物價、生活成本名列全球最高之林，今天有數千人大排長龍等着領取賑濟食物；一場冠狀病毒疾病危機有如聚光燈般，將日內瓦平常看不見的窮困角落完全彰顯出來。

今天不過清晨5時，這個以私人銀行、奢華名表和名牌精品店聞名的城市，就有人開始排隊領糧。

等到4小時後正式開始發放，隊伍已蜿蜒了1.5公里長，排隊民眾多戴着口罩，並且保持2公尺社交安全距離。

主辦單位「團結車隊」（Caravane de Solidarite）表示，今天參與人數應該至少和上一周活動一樣多，當時足足有2000多人參加。

團結車隊負責人馬斯特羅馬特奧（Silvana Mastromatteo）告訴法新社說，自疫情開始以來，今天是第6次配送活動，且排隊人潮一次比一次多。

來自菲律賓的64歲婦女曼戈（Silvia Mango）在炎熱春天驕陽下排了3小時的隊，她說她很需要食物，也承認是第2次接受救濟，說自疫情爆發以來，局勢愈來愈艱難。

瑞士在3月中旬開始採取多項緊急防疫措施，包括餐廳與多數商業活動暫停營業。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據顯示，至目前為止，瑞士有3萬多人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），逾1800人不治。

儘管當局已逐步解封，近2個月的封城措施已對無照勞工和其他弱勢族群造成特別嚴峻的影響。

瑞士聯邦統計局（Federal Statistics Office）資料顯示，境內約有8%人口（相當於66萬人）生活在貧窮底下，約100萬人生活處於不安定狀態。

原本在餐廳工作的27歲哥倫比亞無證勞工馬蒂內茲（Miguel Martinez）說：「這個病毒打亂一切，根本無工可作，完全沒有。」他說他不願意伸手討救濟，但已沒有其他選擇，「餐廳店家可以領取補助，我一毛也沒有，我已沒有東西拿來填飽肚子」。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP