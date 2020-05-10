痛批川普抗疫一團亂 歐巴馬：絕對混亂的災難

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（法新社華盛頓9日電） 美國前總統歐巴馬痛批現任總統川普對2019冠狀病毒疾病疫情的因應方式，根本是場「絕對混亂的災難」。

歐巴馬昨晚與他執政時代的政府成員通電話時也表示，司法部決定撤銷對川普前國安顧問佛林（Michael Flynn）的控訴，會危及美國法治。

佛林先前認罪，坦承他在「通俄門」調查時對聯邦調查局（FBI）說謊。

雅虎新聞率先取得歐巴馬這段外泄的電話錄音，歐巴馬在電話中敦促前幕僚，與他一起支持準備在11月大選挑戰川普的前副總統拜登（Joe Biden）。

美國目前2019冠狀病毒疾病確診人數為全球最多，已逼近130萬人，死亡則超過7萬7000人。

2019冠狀病毒疾病是一個世紀以來美國遭遇的最慘重疫情之一，但各界一直批評川普根本就是放棄扛起率領國家抗疫的角色，任憑各州自生自滅，任由各州為取得重要的醫療裝備，在開放市場或海外彼此競爭。

批評者指出，川普先是淡化2019冠狀病毒疾病病毒威脅，2月間浪費寶貴的抗疫時間，導致疫情在全國蔓延，政府也幾乎沒有儲備檢測套組等醫療裝備，或研擬有條理的國家策略。

川普還遭抨擊只想連任，置個人政治利益於人命之上，積極推動各州重啟受創經濟，如何安全解封的明確藍圖卻付之闕如。

歐巴馬告訴前幕僚：「我們正在對抗的，是長期以來自私、部落化、分化、視別人為敵的趨勢，那已成為美國生活更堅強的脈動。」

「這也是我們因應這場全球危機，會如此沒有活力、如此不穩定的部分原因。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP