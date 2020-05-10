衝浪慘遭鯊魚咬腿 法籍衝浪客揮拳揍它保命

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（法新社雪梨9日電） 澳洲媒體報導，一名法籍衝浪客在維多利亞州一處熱門海岸衝浪時遇上鯊魚攻擊，揮拳揍了鯊魚2下，才幸運保住一命，僅右腿受到輕傷。

澳洲第九頻道新聞網（Nine News）報導，23歲法籍衝浪客納卡斯（Dylan Nacass）昨天在距離墨爾本（Melbourne）1.5小時車程的貝爾斯海灘（Bells Beach）衝浪時，遭遇鯊魚攻擊。

納卡斯告訴第九頻道，鯊魚一口拽住他的腿，他出拳揍了鯊魚兩下，鯊魚才鬆口。

他說：「我揍一拳，它還拽着我的腿，揍第2下，它才鬆口。」

當地男子塞杜納里（Matt Sedunary）發現納卡斯遇險後，立刻游過去幫助他。

塞杜納里告訴第九頻道：「他（納卡斯）開始尖叫，我還以為他在和朋友鬧着玩。」

當時在附近瞭望台錄影的澳洲男子布雷德（Graham Blade）恰好捕捉到這段驚險的畫面。

納卡斯幸運從鯊口逃生，僅右腿留下幾處穿刺傷，已縫合包紮完畢。

澳洲是全球鯊魚攻擊事件發生最頻繁的地區之一，所幸鯊吻致命的案例相當罕見。

根據雪梨塔隆加動物園（Taronga Zoo）資料，去年澳洲外海發生27起鯊魚襲擊事件，但無人因此喪命。

歷劫歸來的納卡斯表示，等腿上傷口痊癒，將立刻重返大海。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP